Дом на колесах Элвиса Пресли продадут на аукционе в США

Дом на колесах Элвиса Пресли, принадлежащий музыканту с 1967 года, выставили на аукционе в США за 13 тысяч долларов.

В передвижном доме есть две спальни и две туалетные и ванные комнаты, а также кухня. Стены и потолок выполнены из дерева. В интерьере «звездного дома» присутствуют красный и золотой цвета.

Лот продадут с нотариально заверенной справкой о передаче права собственности, которую певец оформил в 1967 году вместе с покупкой, сообщает телеканал «360».

Пресли приобрел дом вместе с супругой Присциллой. Часто он стоял рядом с их семейным поместьем в Мемфисе.