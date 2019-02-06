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Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина оставили под арестом до 8 апреля. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Под арестом также останутся младший брат Кокорина Кирилл и еще один фигурант дела – игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.

В ходе заседания защита Мамаева просила отпустить обвиняемого под залог в размере 6 млн рублей. Адвокаты Александра Кокорина предлагали залог в размере 10 млн рублей. Суд ходатайства отклонил. Следствие настаивало, что футболисты могут скрыться и повлиять на ход дела, имея связи в госорганах, передает «Коммерсантъ».

Обвиняемые в ходе заседания переговаривались, шутили, делали знаки знакомым. Они отказались выступать по ходатайствам адвокатов, сказав, что поддерживают их.

Футболисты 8 октября 2018 года устроили драку у московской гостиницы «Пекин» и в кафе «Кофемания». В результате пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук. В числе других потерпевших - федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

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Места: Россия
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