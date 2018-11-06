Книгоиздатели могут присоединиться к антипиратскому меморандуму

Представители книжного рынка России обратились в Роскомнадзор с просьбой о содействии в присоединении к ранее подписанному правообладателями и интернет-компаниями меморандуму о борьбе с нелегальным контентом в сети. Соответствующее письмо глава Российского книжного союза Сергей Степашин направил руководителю ведомства.

По его словам, книгоиздатели не делегировали участникам соглашения полномочия выступать от имени правообладателей. Степашин напомнил, что участники рынка не раз заявляли о готовности участвовать в разработке соглашения.

По его мнению, прямая связь между Ассоциацией по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) и Роскомнадзором позволит оперативно удалять незаконные ссылки из поисковиков, пишет ТАСС.

Напомним, 1 ноября представители Первого канала, ВГТРК, Национальной Медиа Группы, «Газпром-медиа», а также интернет-поисковики Mail.Ru Group, Rambler, «Яндекс» и «Руформ» подписали антипиратский меморандум. Документ разрешает внесудебное сотрудничество сторон по удалению пиратского контента. Документ будет действовать до 1 сентября 2019 года.

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