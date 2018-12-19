В клинике Москвы нашли четыре мертвые души и костяную ногу

В клинике Москвы нашли четыре мертвые души и костяную ногу

В Центре онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе найдены ящики с телами. Находка обнаружена в результате инвентаризации.

Как рассказали в Главном следственном управлении СК по Москве, скончавшиеся хранились в ящиках более 10 лет. Их держали в холодильной камере. В трех ящиках хранили тела четырех человек и фрагмент нижней конечности.

Сейчас на месте находятся следователи. Они изъяли в Центре документы и опрашивают сотрудников учреждения. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В самом онкоцентре на Каширском шоссе опровергли РИА Новости информацию о находке.

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина является одним из крупнейших в мире онкоцентров. Он находится в подчинении Министерства здравоохранения РФ.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: происшествия
Следующая новость В Питере введут штрафы за продажу «недетских» энергетиков

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО