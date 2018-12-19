В клинике Москвы нашли четыре мертвые души и костяную ногу

В Центре онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе найдены ящики с телами. Находка обнаружена в результате инвентаризации.

Как рассказали в Главном следственном управлении СК по Москве, скончавшиеся хранились в ящиках более 10 лет. Их держали в холодильной камере. В трех ящиках хранили тела четырех человек и фрагмент нижней конечности.

Сейчас на месте находятся следователи. Они изъяли в Центре документы и опрашивают сотрудников учреждения. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В самом онкоцентре на Каширском шоссе опровергли РИА Новости информацию о находке.

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина является одним из крупнейших в мире онкоцентров. Он находится в подчинении Министерства здравоохранения РФ.