В клинике Москвы нашли четыре мертвые души и костяную ногу
В Центре онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе найдены ящики с телами. Находка обнаружена в результате инвентаризации.
Как рассказали в Главном следственном управлении СК по Москве, скончавшиеся хранились в ящиках более 10 лет. Их держали в холодильной камере. В трех ящиках хранили тела четырех человек и фрагмент нижней конечности.
Сейчас на месте находятся следователи. Они изъяли в Центре документы и опрашивают сотрудников учреждения. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
В самом онкоцентре на Каширском шоссе опровергли РИА Новости информацию о находке.
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина является одним из крупнейших в мире онкоцентров. Он находится в подчинении Министерства здравоохранения РФ.
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