Клиенты «Рокетбанка» сообщили о списании крупных сумм

Клиенты «Рокетбанка» сообщили о списаниях сумм, в сто раз превышающих реальные. В банке объяснили случившееся сбоем в работе приложения.

Некоторые заметили, что при осуществлении покупок с их счетов списывали суммы в 100 раз больше. Другие клиенты сообщили о многократном увеличении баланса.

Россиян испугало то, что после списания неожиданно больших сумм их баланс в приложении отражался как отрицательный. В самой кредитной организации успокоили, что списание средств производится в верном объеме. Неправильный баланс отображается только в приложении.

Так, один из клиентов «разбогател» сразу на 900 тыс. рублей, сообщает «360». В банке заверили, что снять такую сумму все равно бы не получилось, так как средств на карте не было.

Позже банк извинился перед клиентами за «разбитые надежды» и сообщил, что исправил ошибку в работе приложения.

Ранее Центробанк аннулировал лицензии сразу пяти из девяти форекс-дилеров.