Клиенты «Рокетбанка» сообщили о списании крупных сумм
Клиенты «Рокетбанка» сообщили о списаниях сумм, в сто раз превышающих реальные. В банке объяснили случившееся сбоем в работе приложения.
Некоторые заметили, что при осуществлении покупок с их счетов списывали суммы в 100 раз больше. Другие клиенты сообщили о многократном увеличении баланса.
Россиян испугало то, что после списания неожиданно больших сумм их баланс в приложении отражался как отрицательный. В самой кредитной организации успокоили, что списание средств производится в верном объеме. Неправильный баланс отображается только в приложении.
Так, один из клиентов «разбогател» сразу на 900 тыс. рублей, сообщает «360». В банке заверили, что снять такую сумму все равно бы не получилось, так как средств на карте не было.
Позже банк извинился перед клиентами за «разбитые надежды» и сообщил, что исправил ошибку в работе приложения.
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