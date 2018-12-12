Клиенту из России встроили часы Apple в люксовый смартфон

Клиенту из России встроили часы Apple в люксовый смартфон

Российский производитель премиум-смартфонов Caviar представил гибрид iPhone XS и часов Apple Watch 4. Телефон был создан по заказу одного из клиентов, который пожелал «встроить часы» в смартфон.

На корпусе гаджета изображен земной шар, который опоясывают часы Apple Watch. По замыслу производителей, это символизирует шествие новых технологий по Земле. Золотистый браслет часов пролегает через весь корпус смартфона.

Стоимость уникального гибрида составляет 1,4 млн рублей, рассказывает агентство «Экономика сегодня».

Ранее компания предлагала клиентам iPhone с изображением Владимира Путина и гравировкой в виде цитат президента. Модель пользовалась спросом. Имена покупателей таких гаджетов компания не разглашала, отметив, что смартфоны были популярны среди знаменитостей.

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