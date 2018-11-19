Клиент «Аэрофлота» попал под санкции из-за негатива в соцсетях

«Аэрофлот» принял санкции против председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского. Авиакомпания лишила его милей и закрыла счет в системе «Аэрофлот бонус».

Об этом сообщил сам Алешковский со ссылкой на письмо, полученное от «Аэрофлота». В нем говорится, что санкции введены из-за негативных высказываний в адрес компании в социальных сетях.

В середине ноября Алешковский распространил в Twitter скан приказа генерального директора компании Виталия Савельева, в котором говорилось, что сотрудникам «Аэрофлота» запретят использовать гаджеты с функциями записи аудио и видео в офисах. В компании позже подтвердили подлинность документа.

Источник, близкий к «Аэрофлоту», заявил «Ведомостям», что клиента лишили платинового статуса не после публикации приказа, а за многочисленные оскорбительные высказывания в адрес руководителя.

Платиновый статус можно получить за 125 000 миль или при 50 перелетах бизнес-классом за год. В условиях предоставления привилегий «Аэрофлотом» говорится, что компания вправе аннулировать мили и заблокировать счет клиента в случае распространения ложной информации, порочащей деловую репутацию.

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