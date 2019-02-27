Клиент «Аэрофлота» подал в суд после потери платинового статуса

Журналист, блогер Митя Алешковский подал иск к «Аэрофлоту» после того, как авиакомпания аннулировала накопленные мили и лишила клиента платинового статуса.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, истец просит восстановить платиновую карту и вернуть накопленные мили. На досудебную претензию «Аэрофлот» ответил отказом, вследствие чего был подан иск, пишет «360».

«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса после того, как он раскритиковал главу компании Виталия Савельева, который запретил сотрудникам пользоваться гаджетами на рабочем месте. После этого внимание на «Аэрофлот» обратила прокуратура, решившая проверить главу компании на злоупотребление полномочиями.