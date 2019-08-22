Кличко атаковали «тролли»

Аккаунт в Instagram мэра Киева Виталия Кличко атаковали интернет-«тролли». Страницу бывшего спортсмена заблокировали.

Градоначальник украинской столицы каждый день общается с киевлянами. И считает атаку чьим-то злым умыслом. Он пообещал оставаться на связи, используя другие социальные сети, пишут «Известия».

Бывший мэр украинской столицы славится своими высказываниями и оговорками по разным темам. Ранее, к примеру, он сравнил себя с английской королевой.