Кличко атаковали «тролли»
Аккаунт в Instagram мэра Киева Виталия Кличко атаковали интернет-«тролли». Страницу бывшего спортсмена заблокировали.
Градоначальник украинской столицы каждый день общается с киевлянами. И считает атаку чьим-то злым умыслом. Он пообещал оставаться на связи, используя другие социальные сети, пишут «Известия».
Бывший мэр украинской столицы славится своими высказываниями и оговорками по разным темам. Ранее, к примеру, он сравнил себя с английской королевой.
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