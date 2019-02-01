В Кизляре сгорели дотла два торговых центра
В Кизляре полностью сгорели два торговых центра. Инцидент произошел в ночное время суток.
Первым загорелся торговый центр «Планета люкс». Из-за плотности застройки пламя перебросилось на рядом стоящее здание – ТЦ «Союз».
Общая площадь, охваченная огнем, составила 8 тыс. квадратных метров. Сгоревшие здания восстановлению не подлежат.
Как уточняет ТАСС, также повреждены несколько близлежащих магазинов. Городской транспорт и автостанция, расположенные поблизости, работают в обычном режиме.
В ликвидации огня участвовали 60 человек и 13 машин. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
В марте 2018 года в Кемерове произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Огонь унес жизни 60 человек, большая часть из которых – дети.
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