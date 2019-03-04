В китайских ракетах разглядели угрозу для России

В китайских ракетах разглядели угрозу для России

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала китайские ракеты малой и средней дальности угрозой для РФ. По данной причине Москва должна быть заинтересована в привлечении Пекина к новому договору о разоружении, считает она.

По словам фон дер Ляйен, российские ракеты опасны для Европы, а китайские – для России, пишет РБК.

«Россия должна проявить интерес к тому, чтобы вовлечь Китай в новый договор о ракетах», - сказала министр, отвечая на вопрос об участии Китая в соглашении, которое может заменить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале февраля о выходе из ДРСМД заявили США. Они обвиняют Россию в нарушении соглашения, в частности, из-за новой ракеты 9М729, дальность полета которой превышает положенные договором 500 километров.

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