Китайские телефоны признаны самыми радиоактивными

Аналитическая компания Statista опубликовала новый рейтинг самых опасных смартфонов с точки зрения пагубного влияния на организм человека.

Список сформирован на основании замера удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR). Единицей измерения SAR является ватт на килограмм.

Китайская модель Xiaomi Mi A1 - «лидер» хит-парада радиоактивных излучений (1,75 Вт/кг).

Второе место занимает OnePlus 5T с результатом 1,63 Вт/кг. Третье место досталось Xiaomi Mi Max 3, его результат составил 1,58 Вт/кг. Четвертое место с SAR, равным 1,55 Вт/кг, занимает OnePlus 6Т, сообщает Ixbt.com.