Из Китая в Россию едва не ввезли зараженную вирусом фасоль

В аэропорту Шереметьево во время проведения карантинного фитосанитарного контроля ручной клади у пассажира, который прибыл рейсом из Китая, была обнаружена зараженная сушеная фасоль.

При досмотре данной продукции был выявлен карантинный объект, четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии.

Экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в сушеной фасоли. Вся продукция подверглась уничтожению, сообщает «Подмосковье сегодня».