Из Китая в Россию едва не ввезли зараженную вирусом фасоль
В аэропорту Шереметьево во время проведения карантинного фитосанитарного контроля ручной клади у пассажира, который прибыл рейсом из Китая, была обнаружена зараженная сушеная фасоль.
При досмотре данной продукции был выявлен карантинный объект, четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии.
Экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в сушеной фасоли. Вся продукция подверглась уничтожению, сообщает «Подмосковье сегодня».
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