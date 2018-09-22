Китай с угрозами обрушился на США после санкций за сделку с РФ

Министерство обороны КНР выразило протест США в связи с введенными за сотрудничество с Россией санкциями.

«Такие действия США являются вопиющим нарушением основных норм международных отношений и откровенным проявлением гегемонизма», - заявили в ведомстве.

В Китае подчеркнули, что китайско-российское сотрудничество в военной сфере представляет собой нормальное взаимодействие и Штаты «не имеют права вмешиваться в эти отношения». В министерстве подчеркнули, что если США не исправят «совершенную ошибку», то испытают «все возможные последствия содеянного», передает RT.

США ввели санкции против Китая из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных комплексов С-400.