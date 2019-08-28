Китай не пускает американский корабль в свой порт
Власти Китая не пустили корабль ВМС США в порт Циндао. Это произошло уже не первый раз за месяц.
Американский корабль должен был зайти в порт в воскресенье, но Китай ответил отказом.
Отметим, что американские военные корабли ранее неоднократно заходили в китайские порты. Последний раз это было в 2017 году. Непосредственно в порт Циндао в 2016 году заходил ракетный эсминец ВМС США Benfold, сообщает «Коммерсантъ».
Возможно это последствия торговой войны между США и Китаем, которая идет с 2018 года. За это время страны ни один раз проводили переговоры и отмечали прогресс в разрешении торговых противоречий, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
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