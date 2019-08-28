Китай не пускает американский корабль в свой порт

Власти Китая не пустили корабль ВМС США в порт Циндао. Это произошло уже не первый раз за месяц.

Американский корабль должен был зайти в порт в воскресенье, но Китай ответил отказом.

Отметим, что американские военные корабли ранее неоднократно заходили в китайские порты. Последний раз это было в 2017 году. Непосредственно в порт Циндао в 2016 году заходил ракетный эсминец ВМС США Benfold, сообщает «Коммерсантъ».

Возможно это последствия торговой войны между США и Китаем, которая идет с 2018 года. За это время страны ни один раз проводили переговоры и отмечали прогресс в разрешении торговых противоречий, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.