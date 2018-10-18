В КНР успешно испытали крупнейший в мире беспилотный самолет

В Китае завершились испытания самого большого в мире беспилотного транспортного самолета. Воздушное судно может использоваться для перевозки грузов гражданского и военного назначения.

Испытания прошли на полигоне в городе Баотоу. Для взлета самолету потребовалась полоса в 150 метров, что позволяет использовать его в районах со сложным рельефом.

«Фейхун 98», что в переводе означает «Летающий лебедь 98», создавался на базе прототипа транспортного самолета «Юнь 5Б». Разработкой занималась Китайская корпорация космической науки и техники. Инженеры использовали в самолете новейшую систему беспилотного управления, уточняет ТАСС.

Воздушное судно спроектировано для полетов на высоте не более 4,5 тысяч метров. Без дозаправки «Летающий лебедь 98» преодолевает расстояние до 1,2 тысячи километров. Максимальная взлетная масса самолета составляет 2,2 тонны.