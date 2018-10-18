В КНР успешно испытали крупнейший в мире беспилотный самолет

В Китае завершились испытания самого большого в мире беспилотного транспортного самолета. Воздушное судно может использоваться для перевозки грузов гражданского и военного назначения.

Испытания прошли на полигоне в городе Баотоу. Для взлета самолету потребовалась полоса в 150 метров, что позволяет использовать его в районах со сложным рельефом.

«Фейхун 98», что в переводе означает «Летающий лебедь 98», создавался на базе прототипа транспортного самолета «Юнь 5Б». Разработкой занималась Китайская корпорация космической науки и техники. Инженеры использовали в самолете новейшую систему беспилотного управления, уточняет ТАСС.

Воздушное судно спроектировано для полетов на высоте не более 4,5 тысяч метров. Без дозаправки «Летающий лебедь 98» преодолевает расстояние до 1,2 тысячи километров. Максимальная взлетная масса самолета составляет 2,2 тонны.

Новости по теме
Теги:
Места: Китай
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Глава Центробанка: Криптовалютная лихорадка начинает сходить на нет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО