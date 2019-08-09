Китай признан самым выгодным торговым партнёром России

Китай в настоящее время остаётся единственным крупным торговым партнёром России, оборот товаров с которым за последние пят лет вырос. В целом же товарооборот РФ в сравнении с показателями 2014 года заметно снизился — такие данные предоставила Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства внешнеторговый оборот России за первое полугодие 2019 года составил 318 млрд долларов, при том, что за аналогичный период 2014 года цифра составила 396,3 млрд. долларов.

Торговая войны США и Китая только набирает обороты после сорвавшихся переговоров в Пекине, а значит – торговля между Россией и Китаем будет только расти, — такой прогноз в разговоре с «Русской Планетой» представил первый вице-президент общественной организации «Опора России» Павел Сигал. — Когда американская сторона приняла решение увеличить пошлины на китайские товары, их оппоненты предложили национальным компаниям отказаться от американской сельхозпродукции. Это выгодно российской стороне с небывалым урожаем зерновых летом 2019 года. Если ограничение будет действовать, Китай может предложить выгодные контракты отечественным предпринимателям, а значит торговые обороты между странами будут только расти».



Что же касается остальных традиционных торговых партнёров, в частности, Украины, то заметного прогресса в товарообороте здесь ожидать пока не следует, несмотря на заметносмягчившуюся риторику, считает эксперт. «Торговля с японской стороной также остается под большим вопросом из-за нерешённых вопросов по Курильским островам», — полагает Сигал. При этом, по его мнению, в сложившихся обстоятельствах наиболее вероятно увеличение торговых сделок с Польшей, Турцией, Республикой Беларусь и Казахстаном.