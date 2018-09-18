США и Китай начали торговую войну через отражения в зеркалах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распространил заявление, в котором сообщается о введении с 24 сентября новых пошлин на китайские товары.

Отмечается, что США вводят 10%-е ввозные пошлины на китайские товары на сумму около 200 миллиардов долларов в рамках экономического ответного удара на «зеркальные» меры КНР в отношении США.

При этом глава Белого дома не исключает введения тарифов на китайский экспорт еще на 267 миллиардов долларов.

В конце августа вступили в действие американские пошлины на китайские товары на сумму 16 миллиардов долларов с тарифной ставкой в 25%.

Китай пошел на аналогичные меры против американских товаров, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Газета.ru».