США и Китай начали торговую войну через отражения в зеркалах
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распространил заявление, в котором сообщается о введении с 24 сентября новых пошлин на китайские товары.
Отмечается, что США вводят 10%-е ввозные пошлины на китайские товары на сумму около 200 миллиардов долларов в рамках экономического ответного удара на «зеркальные» меры КНР в отношении США.
При этом глава Белого дома не исключает введения тарифов на китайский экспорт еще на 267 миллиардов долларов.
В конце августа вступили в действие американские пошлины на китайские товары на сумму 16 миллиардов долларов с тарифной ставкой в 25%.
Китай пошел на аналогичные меры против американских товаров, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Газета.ru».
Следующая новость Московская область проверила на качество сотни новых лекарств
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии