Китай хочет больше российского зерна

Китай выразил заинтересованность в увеличении импорта российского зерна, следует из итогов переговоров Россельхознадзора с таможенным ведомством КНР.

Россия начала поставлять в Китай овес, гречиху, семена подсолнечника и льна. Кроме того, на экспорт идет пшеница.

Зато Китай импортирует примерно 90 миллионов тонн соевых бобов, четыре миллиона тонн семян рапса и примерно столько же миллионов тонн кукурузы.

Впервые за последние восемь лет российскую пшеницу также закупила Бразилия, которая раньше обходилась поставками из Аргентины.

В настоящее время Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, сообщает «Экономика сегодня».