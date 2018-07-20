Китай хочет больше российского зерна
Китай выразил заинтересованность в увеличении импорта российского зерна, следует из итогов переговоров Россельхознадзора с таможенным ведомством КНР.
Россия начала поставлять в Китай овес, гречиху, семена подсолнечника и льна. Кроме того, на экспорт идет пшеница.
Зато Китай импортирует примерно 90 миллионов тонн соевых бобов, четыре миллиона тонн семян рапса и примерно столько же миллионов тонн кукурузы.
Впервые за последние восемь лет российскую пшеницу также закупила Бразилия, которая раньше обходилась поставками из Аргентины.
В настоящее время Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, сообщает «Экономика сегодня».
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