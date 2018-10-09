В Китае заработала первая пилотная зона для блокчейн-исследований

В китайской провинции Хайнань открыли первую экспериментальную зону для изучения блокчейн-технологий. Проект реализуется при участии Центра исследований блокчейна Оксфордского университета и Китайского народного университета.

Она расположилась на территории высокотехнологичного индустриального парка в зоне свободной торговли «Хайнань». Открытие площадки для блокчейн-исследований было одобрено властями провинции в конце сентября. Они рассчитывают, что экспериментальная зона привлечет талантливых специалистов со всего мира.

На ее базе будут изучаться возможности внедрения блокчейна в международную торговлю, финансы и кредитные рейтинги. В рамках проекта планируется сотрудничество Китая с ведущими исследовательскими институтами, которые занимаются изучением блокчейн-технологии, сообщает портал «Новости криптомира».

Блокчейн позволяет создавать базы данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве компьютеров. Технология помогает оперативно проводить онлайн-платежи, подтверждать актуальность данных о клиенте, регистрировать сделки и вести их реестр.