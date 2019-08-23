Киноделы из России подали в суд на Джеки Чана и Шварценеггера

Российская компания, инвестирующая в съемки фильма «Тайна печати драконов», подала исковое заявление в суд с требованием взыскать 216 млн рублей с китайской компании China Film Group, а также со звезд Голливуда – актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. По утверждениям киностудии, доход с картины она не получила, хотя в съемки были вложены субсидии Фонда кино.

«Русская фильм группа» известна по фильму «Вий 3D» по мотивам произведения Николая Гоголя. «Тайна печати драконов» - продолжение картины. В Китае фильм уже показывают, создатели рассчитывали на успех, но этого не случилось.

Продюсер картины Алексей Петрухин назвал требования «пустыми» и бесперспективными. Он объяснил, что вложенные в создание фильма 200 млн принадлежали не отдельным инвесторам, а Фонду кино. Это означает, что «Русская фильм группа» к этим деньгам не имеет никакого отношения и взыскать их не получится, пишут «Ведомости».

«Тайна печати драконов» - продолжение «Вия», Чан и Шварценеггер сыграли в нем эпизодические роли. За первый уикенд в Китае картина собрала 2,1 млн долларов.