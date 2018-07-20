Киеву посоветовали вычерпать Азовское море

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление экс-командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о необходимости минирования Азовского моря.

Иоффе предложил Киеву попробовать вычерпать Азовское море, вместо того, чтобы минировать.

«Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, чтобы не тратить взрывчатку, которой видимо не очень много на Украине», - сказал представитель Крыма.

Он также отметил, что оба предложения равнозначны по глупости и фантастичности, а подобные идеи могли родиться лишь «в состоянии умопомрачения», сообщает «Национальная служба новостей».