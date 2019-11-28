В Киеве заявили об «уязвимости» Крымского моста

В Киеве заявили об «уязвимости» Крымского моста

Фото: «Московский комсомолец»

Генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко считает, что мост через Керченский пролив уязвим для ударов с воздуха.

«Военные и экономические вопросы снимает построение моста, по которому автомобильное сообщение уже введено, а к концу этого года осуществится железнодорожное. Хотя оба моста являются достаточно уязвимой целью как для авиации, так и для ракетных комплексов», — сообщил Романенко.

По его словам, украинские власти могут проверить мост на устойчивость, если Россия вернется к реализации планов по созданию Новороссии. Генерал-лейтенант сообщил, что данный транспортный канал может быть использован для переброски войск на юго-восток Украины.

Как сообщил в ответ депутат Госдумы Владимир Богодухов, даже если такие попытки со стороны Украины будут, то ни одна ракета и самолет не долетит до моста, сообщает телеканал «360».

Тем временем, железнодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию 1 июня 2020 года, заявил замминистра транспорта Владимир Токарев. Ранее сообщалось, что первые пассажиры смогут попасть в Крым на поезде уже в ближайшие два месяца, в то время как грузовые поезда начнут курсировать в июне 2020 года.

Это связано с обнаружением древнего особняка на пути строительства, из-за которого пришлось перенести участок керченского подхода для сохранения уникальной находки.

Именно из-за этого запуск грузового сообщения пришлось перенести на 1 июня, подтвердил журналистам Владимир Токарев, пишет ФБА «Экономика сегодня».

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