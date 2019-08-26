В Киеве стреляли из гранатомёта
В Киеве ночью было обстреляно здание строительной компании «Мостобуд». Стреляли из ручного противотанкового гранатомёта.
Инцидент произошёл в час ночи 26 августа. Нарушители попали в окно на четвёртом этаже, на соседних этажах повреждены стекла.
В городе введён оперативный план «Сирена», полиция разыскивает двух человек, которые скрылись на мопеде с места преступления, сообщает РБК.
Напомним, 13 июля здание телеканала «112. Украина» было обстреляно из гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о терроризме.
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