В Киеве стреляли из гранатомёта

В Киеве ночью было обстреляно здание строительной компании «Мостобуд». Стреляли из ручного противотанкового гранатомёта.

Инцидент произошёл в час ночи 26 августа. Нарушители попали в окно на четвёртом этаже, на соседних этажах повреждены стекла.

В городе введён оперативный план «Сирена», полиция разыскивает двух человек, которые скрылись на мопеде с места преступления, сообщает РБК.

Напомним, 13 июля здание телеканала «112. Украина» было обстреляно из гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о терроризме.