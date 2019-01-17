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В Киеве рассказали о подставе с моряками в Керченском проливе

В Киеве рассказали о подставе с моряками в Керченском проливе

Украинских моряков намеренно «подставили» в Керченском проливе. С таким мнением выступил депутат Верховной рады III и IV созывов, бывший председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

Он уверил, что морякам было дано четкое указание, оно зафиксировано в судовом журнале. Военных заставили во что бы то ни стало пройти через Керченский пролив.

Он порадовался за то, что моряки остались живы. Теперь, отметил Крючков в беседе с «ПолитЭкспертом», из них делают героев.

Сейчас моряки находятся в России, где ожидают решения суда. Их обвиняют в нарушении государственной границы. Он также указал на неправомерность Украины требовать освобождения моряков без суда.

В ноябре украинские корабли нарушили территориальные границы России. Судна обстреляли российские пограничники. Позже моряки были задержаны. В ответ Украина объявила военное положение и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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