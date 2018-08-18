Киев ввел запрет на взыскание долгов с оборонки в пользу РФ

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который делает невозможным взыскание Россией долгов с предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной –агрессором», так как постоянно вмешивается в дела Украины и является участником конфликта в Донбассе. Порошенко подписал документ «О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса — участников государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

Документ вводит запрет на исполнение решений о взыскании задолженности по обязательствам перед пердприятиями из РФ, передает РИА Новости. Закон предусматривает остановку открытых и запрет на возбуждение новых исполнительных производств, а также использование мер принудительного взыскания по уже открытым делам о взыскании долгов с предприятий ОПК Украины в пользу России.

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