Киев стал матерью трех объединенных соборов Украины

В Киеве открылся объединительный собор, который представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине — Украинскую православную церковь (УПЦ КП) Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата.

К началу собрания в храм приехал президент Украины Петр Порошенко. В Киев на объединительный собор прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей.

Ожидается, что по итогам собора будет образована Украинская церковь, не зависимая от Московского патриархата. Новая церковь будет создана на основе УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви, а также примкнувших приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инициатором образования новой церкви выступил президент Петр Порошенко, отмечает Kommersant.