Киев стал матерью трех объединенных соборов Украины

В Киеве открылся объединительный собор, который представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине — Украинскую православную церковь (УПЦ КП) Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата.

К началу собрания в храм приехал президент Украины Петр Порошенко. В Киев на объединительный собор прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей.

Ожидается, что по итогам собора будет образована Украинская церковь, не зависимая от Московского патриархата. Новая церковь будет создана на основе УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви, а также примкнувших приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инициатором образования новой церкви выступил президент Петр Порошенко, отмечает Kommersant.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость России не понравилась новая косово-албанская армия

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО