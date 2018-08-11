Киев обратился в ЕСПЧ против России по поводу политзаключенных

Украина обратилась с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав 71 украинского заключенного в России. Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Он считает, что Россия нарушила несколько статей Конвенции по правам человека, в частности, о запрете пыток, справедливого суда, свободе выражения взглядов и другие. В иске содержатся 130 страниц и три тысячи приложений, касающихся 71 украинца, сообщает «Новая газета».

«Теперь вопрос политических заключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда», - заявил он.

Ранее с требованием отпустить политзаключенных выступил режиссер Олег Сенцов. В его список вошли 64 человека. Украинский режиссер осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма.

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