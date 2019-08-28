Киев не хочет отправлять туристов в Россию самолётом

Киев не хочет отправлять туристов в Россию самолётом

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Украина не готова возобновлять авиасообщение с Россией. Так считают в российском МИД.

Несмотря на то, что предпосылок для этого было много, Киев действует против своих же граждан и не разрешает самолётам летать в Россию. Хотя ранее в Москве говорили, что готовы к такому разговору.

Правда, в Верховной Раде отметили, что новый украинский президент все же может услышать чаяния народа и перестанет пропагандировать русофобскую истерию, пишут «Известия».

Ежегодно, несмотря на всевозможные запреты, в Россию с разными целями приезжает около 3 млн. украинцев. Сейчас граждане соседней страны прибывают в РФ в основном по железной дороге. Есть для этого и автобусы.

Запрет на полеты между странами был введён в 2015 году. Хотя в начале августа одному из российских самолетов было разрешено 26 минут провести в воздушном пространстве Украины.

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