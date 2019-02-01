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Кибервойска Киева заподозрили в «минировании» Санкт-Петербурга

Кибервойска Киева заподозрили в «минировании» Санкт-Петербурга

Украинские кибервойска подозревают в «минировании» бизнес-центра «Лахта-2» в Петербурге. «Почтовые террористы» несколько раз угрожали взорвать здание.

В полиции заявили, что анонимные сообщения с угрозами взрыва поступали из-за границы. Эксперты полагают, что за этим стоят «кибервойска», которыми когда-то хвалились в Киеве. Одно из таких подразделений размещено в воинской части подо Львовом, где ежедневно направляют тысячи сообщений от имени россиян с целью дезинформировать общество.

В здании бизнес-центра «Лахта-2» находится редакция «ПолитЭксперта», которая связывает угрозы террористов со своей журналисткой деятельностью. Издание сообщило, что после серии сообщений с угрозами взрывов арендодатели поспешили расторгнуть договор с ними.

По их словам, масла в огонь подлил украинский пранкер Евгений Вольнов, который весной 2018 года распространял дезинформацию о трагедии в Кемерово. Он подшутил над дирекцией бизнес-центра, позвонив как потенциальный арендатор и поинтересовавшись, планируют ли там «как-то это дело утрясти».

Накануне в Петербурге сообщили о «минировании» 75 зданий. В их число попали 40 школ, 8 больниц, 2 вуза, 15 торговых центров, а также автовокзал.

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