Киберспортсмены из Балашихи поборются за миллион долларов
Киберспортсмены из Балашихи начали подготовку к серьезным игровым соревнованиям «The Kuala Lumpur Major» по онлайн-игре Dota 2 в Малайзии.
Школьники сыграют в открытой квалификации турнира, которая, в случае победы, позволит пройти им в финал соревнований и бороться за приз в 1 миллион долларов.
Команда из Балашихи ранее уже принимала участия во многих киберсоревнованиях, как в России, так и за рубежом, сообщает «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Россию из Германии пытались провезти два десятка змей в банках
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии