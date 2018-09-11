Киберспортсмены из Балашихи поборются за миллион долларов

Киберспортсмены из Балашихи начали подготовку к серьезным игровым соревнованиям «The Kuala Lumpur Major» по онлайн-игре Dota 2 в Малайзии.

Школьники сыграют в открытой квалификации турнира, которая, в случае победы, позволит пройти им в финал соревнований и бороться за приз в 1 миллион долларов.

Команда из Балашихи ранее уже принимала участия во многих киберсоревнованиях, как в России, так и за рубежом, сообщает «Подмосковье сегодня».