С керлингистов из России сняли подозрения в применении допинга
Всемирная федерация керлинга (WCF) заявила, что не нашла нарушений антидопинговых правил россиянами, которые фигурировали в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.
WCF объявила, что не станет предпринимать действий в отношении обвиняемых россиян. Расследование длилось в течение двух лет, и доказательств вины керлингистов найдено не было, передает телеканал «360».
Доклад Ричарда Макларена был опубликован в 2016 году. В нем говорилось, что власти РФ скрывали употребление допинга спортсменами. По его словам, допинговой госпрограммой воспользовались свыше 1 тыс. россиян.
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