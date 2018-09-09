С керлингистов из России сняли подозрения в применении допинга

Всемирная федерация керлинга (WCF) заявила, что не нашла нарушений антидопинговых правил россиянами, которые фигурировали в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

WCF объявила, что не станет предпринимать действий в отношении обвиняемых россиян. Расследование длилось в течение двух лет, и доказательств вины керлингистов найдено не было, передает телеканал «360».

Доклад Ричарда Макларена был опубликован в 2016 году. В нем говорилось, что власти РФ скрывали употребление допинга спортсменами. По его словам, допинговой госпрограммой воспользовались свыше 1 тыс. россиян.