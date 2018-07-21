В Кении вооруженные преступники убили россиянина в пробке
В Кении неизвестные напали на гражданина России, когда тот стоял в пробке на одной из центральных улиц Найроби.
Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства РФ в Кении Алексей Чесноков. По его словам, инцидент произошел 19 июля.
«Гражданин России ехал на автомобиле по одной из центральных улиц города Найроби, встал в пробке. В это время к нему приблизились вооруженные люди. Преступники убили его, похитили вещи», - рассказал он.
Мужчина работал в компании Volvo Motors, расположенной в пригороде Найроби. При ограблении он оказал сопротивление, после чего преступники выстрелили в россиянина и скрылись. Потерпевший был доставлен в больницу, где и скончался.
Следующая новость «Люди в штатском» забрали из ЦНИИМаш несколько сотрудников
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии