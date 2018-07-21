В Кении вооруженные преступники убили россиянина в пробке

В Кении неизвестные напали на гражданина России, когда тот стоял в пробке на одной из центральных улиц Найроби.

Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства РФ в Кении Алексей Чесноков. По его словам, инцидент произошел 19 июля.

«Гражданин России ехал на автомобиле по одной из центральных улиц города Найроби, встал в пробке. В это время к нему приблизились вооруженные люди. Преступники убили его, похитили вещи», - рассказал он.

Мужчина работал в компании Volvo Motors, расположенной в пригороде Найроби. При ограблении он оказал сопротивление, после чего преступники выстрелили в россиянина и скрылись. Потерпевший был доставлен в больницу, где и скончался.