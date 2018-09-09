В Кемеровской области зафиксирована самая высокая явка по стране

Кемеровская область показала самую высокую явку на выборах по стране. На 18:00 в регионе проголосовали 59% жителей.

Об этом сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев. Избиратели проявили активность как на выборах депутатов заксобрания, так и на голосовании за кандидатов в губернаторы.

«В Кемеровской области явка была достаточно высокой. На шесть часов вечера она была самой высокой по России — почти 59%», — приводит слова Булаева РИА Новости.

В единый день голосования россияне выбирают губернаторов в 22 регионах, депутатов законодательных органов 16 субъектов, также проходит голосование за кандидатов в органы местного самоуправления. Всего 9 сентября пройдет порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.