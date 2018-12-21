Кемеровская область получила второе официальное название

Для Кемеровской области утверждено второе официальное название «Кузбасс». Соответствующее решение принял Совет народных депутатов.

Идею законодательно закрепить за регионом название «Кузбасс» в октябре высказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он обратился к жителям региона высказаться по этому поводу. 80% участвовавших в опросе горожан поддержали инициативу главы области.

Решение о принятии второго названия для региона депутаты приняли в первом чтении единогласно. После окончательного утверждения парламентом области региональные власти направят президенту обращение с просьбой внести изменения в ст. 65 Конституции, в которой перечислены названия регионов России, пишет РИА Новости. После этого инициатива властей вступит в силу.

Название «Кузбасс» впервые было использовано ученым-геологом Петром Чихачевым в 1842 году. Наименование «Кемеровская область» появилось в 1943 году.