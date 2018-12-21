Кемеровская область получила второе официальное название

Кемеровская область получила второе официальное название

Для Кемеровской области утверждено второе официальное название «Кузбасс». Соответствующее решение принял Совет народных депутатов.

Идею законодательно закрепить за регионом название «Кузбасс» в октябре высказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он обратился к жителям региона высказаться по этому поводу. 80% участвовавших в опросе горожан поддержали инициативу главы области.

Решение о принятии второго названия для региона депутаты приняли в первом чтении единогласно. После окончательного утверждения парламентом области региональные власти направят президенту обращение с просьбой внести изменения в ст. 65 Конституции, в которой перечислены названия регионов России, пишет РИА Новости. После этого инициатива властей вступит в силу.

Название «Кузбасс» впервые было использовано ученым-геологом Петром Чихачевым в 1842 году. Наименование «Кемеровская область» появилось в 1943 году.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Минкомсвязи одобрило возвращение рекламы пива на ТВ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО