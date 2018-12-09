Казацкий танец с саблями не понравился польским националистам

Во время выступления российского Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова в польском городе Быдгощ на сцену запрыгнули двое мужчин, которые развернули баннеры с антироссийскими лозунгами и начали скандировать: «Руки прочь от Украины!».

Инцидент произошёл 7 декабря в Быдгоще, когда артисты приступили к исполнению казацкого танца с саблями.

Охранники вывели мужчин со сцены, однако неизвестные продолжили держать баннеры в фойе, а затем на улице.

Концерт сорвать не удалось, передает RT.

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