В Казани без проблем поженилась пара трансгендеров

В столице Татарстана пара трансгендеров, которые поменяли пол и документы, официально зарегистрировала брак. По словам молодоженов, каких-либо проблем при регистрации у них не возникло.

Как пишет KazanFirst, Эрика и Виктор познакомились четыре месяца назад. Тогда они уже находились в процессе изменения внешности. После непродолжительного романа пара решила узаконить отношения.

«Не было особого отношения. Если я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — говорит Эрика.

На церемонии присутствовали только близкие родственники. Пока пара намерена пожить в Казани, а затем переехать за границу — молодожены боятся проблем с органами опеки, когда решат заводить детей.

Впрочем, если вспомнить высказывание президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке — пару понять можно. Тогда глава государства коснулся действующего в России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, за который, по словам президента, страну «все шпыняют», и почему-то выделил в отдельный гендер «трансформеров».

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