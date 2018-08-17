В Казани народ выступил против стройки мусоросжигательного завода
Эко-активисты, выступающие против строительства мусоросжигательного завода в Казани, провели сегодня утреннюю гимнастику в сквере на площади Свободы.
Участники принесли с собой гимнастические коврики и под пристальным вниманием полицейских выполнили целый комплекс спортивных упражнений.
Полиция приехала на место нестандартной акции, но задерживать никого не стала.
Следующее занятие организаторы планируют провести на следующей неделе, отмечает «Федерал Пресс».
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