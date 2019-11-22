В Казани экстренно сел рейс Екатеринбург - Москва

Лайнер Airbus 321 авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс по маршруту Екатеринбург–Москва, экстренно приземлился в аэропорту Казани.

У воздушного судна сработал датчик утечки масла из правого двигателя. На борту находились 123 пассажира и 10 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

Пассажиры были направлены в стерильную зону аэропорта. В настоящее время к ним летит резервный борт, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о том, что количество авиакатастроф в России может увеличиться в ближайшее время из-за халатности сотрудников российских аэропортов, заявил глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

По его словам, с начала 2019 года произошло более 100 случаев повреждения шасси в аэропортах во время посадки. Речь идёт, в том числе, о базовом аэропорте авиакомпании «Внуково» и петербургской воздушной гавани «Внуково».

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