В Казахстане смертельно ранили участника команды КВН
В городе Актау смертельно ранили участника сборной КВН «Актобе» Данияра Алимбаева.
Инцидент случился в ночь на 21 июля. Алимбаеву нанесли ножевое ранение в ногу.
С повреждениями артерий и вен артиста доставили в больницу. 32-летний квнщик перенес экстренную операцию, однако скончался в реанимации.
Полиция Казахстана задержала троих подозреваемых, передает РИА Новости. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Алимбаев был участником команды «Актобе», которая выступала в сочинском фестивале КВН.
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