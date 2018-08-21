Казахстан запретит ввоз в страну бензина из России на три месяца

С 25 августа Казахстан запретит ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца.

По соглашению с Россией Казахстан в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов.

Чтобы не допустить затоваривания рынка, может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии, сообщает «НСН».