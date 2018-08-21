Казахстан запретит ввоз в страну бензина из России на три месяца
С 25 августа Казахстан запретит ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца.
По соглашению с Россией Казахстан в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов.
Чтобы не допустить затоваривания рынка, может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии, сообщает «НСН».
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