Казахстан уберет русские надписи со своих денег

С банкнот в Казахстане исчезнут надписи на русском языке. Соответствующий указ подписал президент Нурсултан Назарбаев.

Теперь надписи на иностранных языках разрешены лишь на коллекционных или инвестиционных монетах, пишет «Новая газета».

Прежде в Концепции дизайна национальной валюты говорилось: «На банкнотах и монетах используются надписи на государственном и русском языках». Сейчас текст надписей обязали оформлять лишь на государственном языке.

В Конституции Казахстана говорится, что государственным языком в стране является казахский, при этом русский язык разрешено использовать наравне с ним в госорганизациях и органах местного самоуправления.