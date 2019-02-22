Казахстан уберет русские надписи со своих денег
С банкнот в Казахстане исчезнут надписи на русском языке. Соответствующий указ подписал президент Нурсултан Назарбаев.
Теперь надписи на иностранных языках разрешены лишь на коллекционных или инвестиционных монетах, пишет «Новая газета».
Прежде в Концепции дизайна национальной валюты говорилось: «На банкнотах и монетах используются надписи на государственном и русском языках». Сейчас текст надписей обязали оформлять лишь на государственном языке.
В Конституции Казахстана говорится, что государственным языком в стране является казахский, при этом русский язык разрешено использовать наравне с ним в госорганизациях и органах местного самоуправления.
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