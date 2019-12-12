Казахстан решил забрать у России часть Байконура

В Казахстане принят закон, предусматривающий возврат части земельных участков, которые Россия арендует для комплекса Байконур. Несмотря на сокращение площадей, арендная плата не изменится.

Сенат Казахстана поддержал закон «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года». Он предполагает внесение изменений в приложение к договору аренды Байконура.

В частности, Казахстан выведет из аренды 4 участка общей площадью 11,6 тыс. га, пишет «Интерфакс». Земли будут использованы для строительства объектов республиканского значения — железной дороги Алматы — Москва, линейной части газопровода «Бейнеу — Шымкент» и других проектов.

Россия арендует Байконур с 1994 года. Ежегодная арендная плата составляет 115 млн долларов. В 2004 году Россия и Казахстан договорились продлить аренду до 2050-го.

Ранее на Байконуре ввели запрет на использование мессенджеров и социальных сетей для предотвращения утечек. Сотрудникам разрешили использовать корпоративную электронную почту.

Читайте нас в мобильном приложении