«Кавказская пленница» заявила о домогательствах Леонида Гайдая

Исполнительница главной роли в фильме «Кавказская пленница» Наталья Варлей заявила о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Об этом она рассказала в своей автобиографической книге «Канатоходка».

По словам Варлей, инцидент произошел после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко. Гайдай решил проводить актрису до отеля. После этого режиссер должен был пойти в номер, где его ждала супруга Нина Гребешкова, однако он зашел к Варлей и хотел остаться.

«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая...», - пишет в книге актриса.

Спустя время в номер вошла жена Гайдая и, увидев происходящее, поспешила закрыть дверь, рассказывает «Комсомольская правда». Варлей признается, что когда Гайдай попытался ее поцеловать, она оттолкнула режиссера и закрыла за ним дверь. После инцидента Гайдай заявил, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса, вспоминает Варлей.

Фильм «Кавказская пленница» снят в 1966 году. Премьера картины состоялась 3 апреля 1967 года в 53 кинотеатрах Москвы.