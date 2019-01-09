На Кавказе проверят обиженных за мандарины от МВД омоновцев

МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу начало проверку после публикации в сети видео с участием полицейских, недовольных подарками к Новому году.

Сотрудники правоохранительных органов направились из Ингушетии в Чечню, чтобы забрать продовольственный паек для отряда из 52 человек. В него входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы и соки. В дополнение им выдали ящик мандаринов, которые не входят в основной паек.

Один из сотрудников полиции снял по этому поводу видео. «В общем, получили новогодние подарки [показывая ящик с фруктами]», - говорит он в ролике.

По его словам, ехать пришлось порядка 130 км на двух машинах, с оружием и в бронежилетах. В связи с нерациональным, с точки зрения героев ролика, расходованием сил и средств они выразили резкое возмущение, рассказывает ТАСС.