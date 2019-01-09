На Кавказе проверят обиженных за мандарины от МВД омоновцев

На Кавказе проверят обиженных за мандарины от МВД омоновцев

МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу начало проверку после публикации в сети видео с участием полицейских, недовольных подарками к Новому году.

Сотрудники правоохранительных органов направились из Ингушетии в Чечню, чтобы забрать продовольственный паек для отряда из 52 человек. В него входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы и соки. В дополнение им выдали ящик мандаринов, которые не входят в основной паек.

Один из сотрудников полиции снял по этому поводу видео. «В общем, получили новогодние подарки [показывая ящик с фруктами]», - говорит он в ролике.

По его словам, ехать пришлось порядка 130 км на двух машинах, с оружием и в бронежилетах. В связи с нерациональным, с точки зрения героев ролика, расходованием сил и средств они выразили резкое возмущение, рассказывает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: МВД
Следующая новость Требующий установки фонарей депутат избит в потемках Москвы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО