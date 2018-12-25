Карьере биатлониста Антона Шипулина пришел конец

Карьере биатлониста Антона Шипулина пришел конец

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Свою последнюю гонку 31-летний спортсмен проведет 29 декабря.

Разочарование наступило после того, как российских биатлонистов не пригласили на Олимпиаду-2018. Другое недавнее событие, повлиявшее на решение об окончании карьеры, – визит австрийской полиции в расположение российской сборной в отеле Хохфильцена, куда россияне приехали для участия в этапе Кубка мира.

Шипулин рассказал, что также испытывает проблемы со здоровьем.

«За последние три месяца я трижды переболел вирусными заболеваниями, это тоже стало подножкой моей карьере», - цитирует спортсмена «Интерфакс».

Антон Шипулин – олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Игр-2010 в эстафетных гонках. Шесть раз биатлонист становился призером чемпионатов мира.

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