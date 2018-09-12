Карелия выбыла из Фонда развития моногородов России

Фонд развития моногородов Российской Федерации расторг договор с республикой Карелия.

Регион не смог привлечь инвесторов при строительных работах объектов промышленного парка в Надворицах, на который было направлено 255 миллионов рублей.

В результате Фонд уведомил правительство Республики Карелия о расторжении соглашения и необходимости возврата средств, передает «Федерал Пресс».