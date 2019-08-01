В Карелии пропали десять российских туристов

В Белом море на территории Карелии пропали 10 туристов из Санкт-Петербурга. Они вышли на байдарках 24 июля и должны были вернуться на материк в конце месяца.

По данным МЧС, туристы вышли в поход, не встав на обязательный учет. Маршрут длился с 24 по 29 июля.

Туристы предупредили МЧС, что знают о будущем шторме и взяли достаточное количество еды и воды, чтобы переждать непогоду. Родственники предполагают, что они могут прятаться на одном из островов.

Сейчас в Белом море сильный ветер, отмечает ТАСС. Поиски туристов начнутся при нормализации погодных условий.

Ранее сообщалось, что с начала года в турецкой Анталье погибли несколько десятков русских туристов.