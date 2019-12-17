В Карелии 31 декабря стал выходным

Глава Карелии подписал распоряжение, согласно которому, выходной день с 28 декабря переносится на 31 декабря.

Это касается работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета региона.

Согласно документу, 28, 30 декабря 2019 года - рабочие дни, 29, 31 декабря 2019 года - нерабочие. Главам муниципалитетов также рекомендовано утвердить аналогичный режим работы. В распоряжении отмечается, что работодатели реального сектора экономики могут присоединиться к данному графику, сообщает ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал глава государства. При этом российский лидер отметил, что «услышал» предложение, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Отмечается, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю.

В этот день россияне готовятся к празднику, едут к друзьям и родственникам, поэтому 31 декабря должен быть выходным днем.

Тем временем, выходной день 31 декабря ранее объявили власти Курской, Томской, Псковской, Ленинградской, Курганской, Свердловской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Кировской, Брянской областей, а также власти Карачаево-Черкесии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Удмуртии, Ставропольского края и Крыма.

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