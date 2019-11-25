Кардиолог развеял мифы о кофе и красном вине

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк развеял мифы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Он рассказал к каким советам следует прислушаться, а какие не верны.

Например врач уверен, что регулярное употребление кофе не несет ни какой угрозы для здоровья сердца и не повышает давления. Напротив, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям и снижает риск развития диабета. Брюк советует пить до четырех чашек бодрящего напитка.

При этом врач опроверг пользу красного вина, он считает, что даже в небольших количествах оно может вызвать аритмию, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Росконтроль проверил растворимый гранулированный кофе семи брендов. Три из проверенных образца не соответствовали наименованию «кофе» и содержали примеси другого сырья.

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